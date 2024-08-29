Задержан бывший замминистра обороны РФ генерал Павел Попов

Фото: сайт СК РФ
Следственный комитет задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала Павла Попова, сообщает ТАСС 29 августа.
В июне президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил Попова с военной службы.
Известно, что Попов руководил Главным управлением информационного развития Минобороны и департаментом информационных систем оборонного ведомства.
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«Освободить генерала армии Попова Павла Анатольевича от должности заместителя министра обороны РФ и уволить его с военной службы», – было указано в документе.
Известно, что Попов руководил Главным управлением информационного развития Минобороны и департаментом информационных систем оборонного ведомства.
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Лия Мурадьян