В Петербурге очевидца зарезали при попытке задержать похитителя алкоголя

В Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве из-за кражи алкоголя
Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Санкт-Петербурге мужчина погиб, когда попытался задержать преступника, укравшего алкоголь в магазине. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.



Инцидент начался с кражи. Посетитель магазина украл алкогольную продукцию. Другой мужчина, находившийся там же, заметил это и последовал за вором на улицу, чтобы его задержать. Между россиянами завязался конфликт, который перерос в драку.

В ходе потасовки подозреваемый применил нож и нанёс гражданину удар в живот. После этого 31-летний злоумышленник скрылся с места преступления. Медики незамедлительно оказали пострадавшему помощь, однако спасти его не удалось — он умер от полученного ранения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи вместе с полицией сейчас проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы найти подозреваемого.

Ольга Щелокова

