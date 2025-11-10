В Петербурге очевидца зарезали при попытке задержать похитителя алкоголя

10 ноября 2025, 14:40

В Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве из-за кражи алкоголя

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Санкт-Петербурге мужчина погиб, когда попытался задержать преступника, укравшего алкоголь в магазине. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.