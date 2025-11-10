В Петербурге очевидца зарезали при попытке задержать похитителя алкоголя
В Санкт-Петербурге мужчина погиб, когда попытался задержать преступника, укравшего алкоголь в магазине. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.
Инцидент начался с кражи. Посетитель магазина украл алкогольную продукцию. Другой мужчина, находившийся там же, заметил это и последовал за вором на улицу, чтобы его задержать. Между россиянами завязался конфликт, который перерос в драку.
В ходе потасовки подозреваемый применил нож и нанёс гражданину удар в живот. После этого 31-летний злоумышленник скрылся с места преступления. Медики незамедлительно оказали пострадавшему помощь, однако спасти его не удалось — он умер от полученного ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи вместе с полицией сейчас проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы найти подозреваемого.
