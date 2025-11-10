В Оренбурге ресторану грозит штраф за рекламу с хинкали вместо куполов храма

10 ноября 2025, 14:25

Суд оштрафует ресторан в Оренбурге за рекламные листовки с хинкали на храме

Фото: Istock/Alisa Korolevskaya

Мировой суд Ленинского района Оренбурга возбудил дело против управляющего рестораном грузинской кухни «Нино-Вано». Причиной послужили рекламные листовки, которые заведение распространяло в сентябре. По мнению суда, изображения на этих листовках могли унизить чувства верующих христиан. Об этом сообщает ТАСС.