В Оренбурге ресторану грозит штраф за рекламу с хинкали вместо куполов храма
Мировой суд Ленинского района Оренбурга возбудил дело против управляющего рестораном грузинской кухни «Нино-Вано». Причиной послужили рекламные листовки, которые заведение распространяло в сентябре. По мнению суда, изображения на этих листовках могли унизить чувства верующих христиан. Об этом сообщает ТАСС.
В судебном участке №11 пояснили, что на стилизованном рисунке изображён храм, сильно напоминающий собор Василия Блаженного. Однако вместо традиционных куполов на нём нарисовали хинкали. Эта информация стала поводом для жалобы в полицию.
Полицейские рассмотрели обращение, собрали доказательства и опросили свидетелей. По итогам проверки они составили административный протокол по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ. Управляющему рестораном грозит штраф до 200 тысяч рублей. Суд назначил рассмотрение дела на 9 декабря.
