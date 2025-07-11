В Петербурге осудили сторонника ЛГБТ* за попытку создать свою религиозную общину
В Петербурге осудили сторонника ЛГБТ*, который пытался создать собственную религиозную общину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Признанный в начале июня иноагентом Александр Хмелев** проводил крещение, венчание, исповедь и соборование, не имея официальных полномочий. Также он убеждал своих «прихожан» примкнуть к экстремистским взглядам и поддерживать Украину.
Хмелев** пытался создать в Петербурге собственную религиозную общину «Матерь солидарности», которая стала бы единственной в России организацией, совершающей церемонию бракосочетания для ЛГБТ*-пар.
В пятницу Ленинский районный суд Петербурга привлёк молодого человека к ответственности за несколько публикаций в YouTube. Теперь он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Также правоохранительными органами рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Хмелева** сразу нескольких уголовных и административных дел: за создание экстремистского сообщества и публичную пропаганду запрещённой идеологии.
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**признан Минюстом РФ иноагентом