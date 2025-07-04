Депутат заподозрил воссоединившуюся группу «Тату» в пропаганде ЛГБТ*: «Можно привлечь к ответственности»

04 июля 2025, 15:31

Депутат Иванов требует проверить группу «Тату» на пропаганду ЛГБТ*

Юлия Волкова и Лена Катина (фото: Instagram** @official_juliavolkova)

Депутат Брянской областной думы и глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал проверить воссоединившуюся группу «Тату» на пропаганду ЛГБТ*. С таким требованием он выступил в интервью изданию LIFE.





Парламентарий потребовал дать правовую оценку творчеству группы, объявившей о возвращении на российскую сцену. На пике своей популярности в 90-х солистки выступали в провокационных образах, вызывая критику со стороны общественников.





«То, что пропагандировали эти девушки двадцать лет назад... Сейчас за это можно привлечь к ответственности по целому ряду административных и уголовных статей», – подчеркнул Иванов.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

**деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России