В Петербурге парень застрял в вентиляции между домом и спортзалом
В Санкт-Петербурге днём 1 октября спасатели МЧС вызволяли молодого человека, который забрался в вентиляционный проход между жилым зданием и фитнес-центром на улице Заречной, но выбраться обратно не смог. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Очевидцы рассказали, что парень зачем-то попытался пролезть через узкий вентиляционный канал, однако застрял внутри и оказался в ловушке. Попытки выбраться самостоятельно оказались безуспешными — потребовалось вмешательство экстренных служб.
На место прибыли спасатели, которые с помощью лестницы и верёвки аккуратно извлекли мужчину наружу. По словам свидетелей, пострадавший выглядел удовлетворённым исходом инцидента и, судя по всему, не получил травм — медицинская помощь ему не понадобилась.
После освобождения его передали полицейским, чтобы те выяснили, по какой причине он оказался в вентиляционной шахте.
