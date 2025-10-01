В Петербурге парень застрял в вентиляции между домом и спортзалом

01 октября 2025, 14:48

В Петербурге МЧС достали подростка из шахты с помощью верёвки и лестницы

Фото: Istock / Vladimir Zapletin

В Санкт-Петербурге днём 1 октября спасатели МЧС вызволяли молодого человека, который забрался в вентиляционный проход между жилым зданием и фитнес-центром на улице Заречной, но выбраться обратно не смог. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».