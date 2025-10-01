Достижения.рф

В Петербурге парень застрял в вентиляции между домом и спортзалом

В Петербурге МЧС достали подростка из шахты с помощью верёвки и лестницы
Фото: Istock / Vladimir Zapletin

В Санкт-Петербурге днём 1 октября спасатели МЧС вызволяли молодого человека, который забрался в вентиляционный проход между жилым зданием и фитнес-центром на улице Заречной, но выбраться обратно не смог. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».



Очевидцы рассказали, что парень зачем-то попытался пролезть через узкий вентиляционный канал, однако застрял внутри и оказался в ловушке. Попытки выбраться самостоятельно оказались безуспешными — потребовалось вмешательство экстренных служб.

На место прибыли спасатели, которые с помощью лестницы и верёвки аккуратно извлекли мужчину наружу. По словам свидетелей, пострадавший выглядел удовлетворённым исходом инцидента и, судя по всему, не получил травм — медицинская помощь ему не понадобилась.

После освобождения его передали полицейским, чтобы те выяснили, по какой причине он оказался в вентиляционной шахте.

Софья Метелева

