Пьяный россиянин проломил череп прохожему ударом из боевого самбо
В Волгограде полицейские задержали ранее судимого местного жителя. Как сообщает региональное управление МВД, мужчина напал на прохожего на улице и нанёс ему тяжёлые травмы.
Конфликт произошел 19 июля в Красноармейском районе. На одной из улиц поссорились 46-летний мужчина и неизвестный ему человек. В ходе ссоры нападавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, применил технику боевого самбо.
Потерпевший упал и ударился головой об асфальт. Врачи зафиксировали у него перелом основания свода черепа. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого и задержали его.
Им оказался 37-летний волгоградец, который уже имел судимости. Мужчина признал свою вину. Следствие возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. На текущий момент фигурант находится под стражей. Решается вопрос о мере пресечения.
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