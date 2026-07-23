Пьяный россиянин проломил череп прохожему ударом из боевого самбо

23 июля 2026, 22:41

В Волгограде полиция задержала мужчину после драки с применением боевого самбо

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Волгограде полицейские задержали ранее судимого местного жителя. Как сообщает региональное управление МВД, мужчина напал на прохожего на улице и нанёс ему тяжёлые травмы.