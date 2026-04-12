В Петербурге пациент нажал на спусковой крючок пистолета перед лицом фельдшера

В Санкт-Петербурге пациент угрожал медику пневматическим пистолетом
В Московском районе Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину за угрозы фельдшеру скорой помощи во время выезда бригады. Как сообщает пресс-служба МВД России по региону, инцидент случился в одной из квартир на Варшавской улице.



59-летний пациент вёл себя агрессивно и достал пневматический пистолет. Во время осмотра мужчина направил оружие на 25-летнюю женщину-фельдшера и несколько раз нажал на спусковой крючок, сопровождая действия словесными угрозами.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителя. Органы охраны правопорядка изъяли пневматический пистолет. Сотрудники доставили мужчину в отдел полиции и составили в отношении него административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия пациента могут квалифицировать как более тяжкое преступление. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

