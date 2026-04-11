В Москве водитель автобуса насмерть сбил пешехода на Базовской улице
На Базовской улице в Москве водитель автобуса сбил пешехода, и тот погиб. Подробности приводит столичная Госавтоинспекция.
Авария произошла в районе дома 19. Водитель автобуса совершил наезд на мужчину-пешехода. Пострадавший переходил проезжую часть вне установленного для этого места.
В результате наезда прохожий получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Правоохранители опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. Помимо этого, полицейские проверят водителя автобуса на соблюдение правил дорожного движения и выяснят, мог ли он предотвратить наезд.
Ранее в Северной Осетии двое погибли и шестеро пострадали в тройном ДТП.
