В Чебоксарах иномарка на скорости влетела в столб, пострадали два человека
В Чебоксарах сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека. Подробности приводит ГУ МВД РФ по Чувашской Республике.
Инцидент произошёл на улице Мичмана Павлова. Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» двигался на большой скорости и врезался в столб. От удара иномарку сильно деформировало.
Очевидцы вызвали спасателей и медиков. Прибывшие сотрудники МЧС извлекли людей из искорёженной машины. Затем врачи доставили мужчину и его 37-летнего пассажира в больницу. Медики оценивают травмы пострадавших как серьёзные.
По предварительной информации следствия, причиной ДТП стало то, что 36-летний автомобилист не справился с управлением. Полицейские проверяют, находился ли водитель в состоянии опьянения.
Накануне в Москве водитель автобуса насмерть сбил пешехода.
