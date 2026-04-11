В Чебоксарах иномарка на скорости влетела в столб, пострадали два человека

В Чебоксарах двое пострадали в ДТП с «Фольксвагеном» на улице Мичмана Павлова
Фото: МВД по Чувашской Республике

В Чебоксарах сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадали два человека. Подробности приводит ГУ МВД РФ по Чувашской Республике.



Инцидент произошёл на улице Мичмана Павлова. Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» двигался на большой скорости и врезался в столб. От удара иномарку сильно деформировало.

Очевидцы вызвали спасателей и медиков. Прибывшие сотрудники МЧС извлекли людей из искорёженной машины. Затем врачи доставили мужчину и его 37-летнего пассажира в больницу. Медики оценивают травмы пострадавших как серьёзные.

По предварительной информации следствия, причиной ДТП стало то, что 36-летний автомобилист не справился с управлением. Полицейские проверяют, находился ли водитель в состоянии опьянения.

Ольга Щелокова

