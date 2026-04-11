В Калуге при пожаре в квартире погиб 74-летний мужчина, ещё двое пострадали
В Калуге во время пожара в квартире погиб 74-летний местный житель. Об этом сообщает городская прокуратура.
Возгорание произошло в одном из жилых домов на улице Гурьянова. Огонь охватил часть квартиры. Пожилой мужчина находился внутри помещения.
Он скончался до приезда медиков. Спасатели эвакуировали из квартиры двух человек. Пострадавшие получили отравление угарным газом и ожоги тела. Врачи доставили их в медицинскую организацию.
Сотрудники пожарного надзора устанавливают причины возникновения пожара в квартире. Прокуратура координирует работу правоохранительных органов по факту случившегося. Специалисты выясняют, соблюдались ли правила пожарной безопасности в жилом помещении.
Ранее пожар в квартире на юго-западе Москвы унёс жизни двух человек.
