В Петербурге пенсионер отдал курьеру мошенников больше 22 млн рублей

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В Санкт-Петербурге мошенник позвонил пенсионеру и представился сотрудником правоохранительных органов. Потерпевший передал курьеру больше 22 миллионов рублей, работники полиции ищут злоумышленников, сообщил Телеграм-канал «Петербургская полиция».
По информации Министерства внутренних дел Российской Федерации, недавно 71-летний житель одного из домов на улице Ленсовета обратился в отделение полиции Московского района.
Представители ведомства уточнили, что пенсионер за несколько встреч около подъезда своего дома отдал курьеру 22,3 млн рублей. Через некоторое количество времени пожилой мужчина осознал, что его обманули и сообщил о происшествии сотрудникам полиции.
В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
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«Заявитель рассказал, что 5 ноября ему позвонил неизвестный и, назвав себя „сотрудником правоохранительных органов“, сообщил о противоправных действиях с его банковским счетом. Звонивший убедил пенсионера снять деньги с его счетов и передать их курьеру якобы для обеспечения сохранности», — подчёркивалось в сообщении.
Представители ведомства уточнили, что пенсионер за несколько встреч около подъезда своего дома отдал курьеру 22,3 млн рублей. Через некоторое количество времени пожилой мужчина осознал, что его обманули и сообщил о происшествии сотрудникам полиции.
В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.
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Ольга Енгалычева