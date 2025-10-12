Кадры с места массовой аварии на петербургском КАД появились в Сети

12 октября 2025, 04:31

Один человек пострадал в результате массовой аварии на петербургском КАД

Фото: istockphoto / Anton Novikov

На 67-м километре внешнего кольца КАД в Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».