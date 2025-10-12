Кадры с места массовой аварии на петербургском КАД появились в Сети
На 67-м километре внешнего кольца КАД в Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По информации правоохранительных органов, инцидент начался с столкновения Lada и Renault. После этого в стоящие легковые автомобили врезались грузовик и ещё одно транспортное средство.
В результате аварии травмы получила водитель Lada. Пострадавшую экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Медики оценивают её состояние как средней тяжести.
В настоящее время сотрудники полиции проводят тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будут установлены причины и виновники ДТП.
