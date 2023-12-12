В Москве нашли тело бывшего генконсула России в Иране Алексеева

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В Москве обнаружили тело бывшего генерального консула Российской Федерации в Иране Константина Алексеева.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в доме по улице Веерная тело дипломата нашла его жена. Причины смерти выясняются.
Алексеев занимал должность генерального генконсула РФ в иранском городе Решт с 2015 по 2019-й годы. Ранее он работал советником-посланником российского посольства в Иране, а такэе во Втором департаменте Азии Министерство иностранных дел РФ.
Ранее сообщалось, что бывшго главу китайского МИДа Цинь Гана до смерти запытали в военном госпитале. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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