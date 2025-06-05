Российский подросток снимал видео на вписке и был привлечен за распространение порно

05 июня 2025, 10:23

В Петербурге подростка привлекли за распространение детского порно

Фото: iStock/Diy1

Подростка, снимавшего на вписке видеосообщения в Telegram, привлекли за распространение детской порнографии. Об этом сообщает канал «Mash на Мойке».