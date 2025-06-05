Российский подросток снимал видео на вписке и был привлечен за распространение порно
Подростка, снимавшего на вписке видеосообщения в Telegram, привлекли за распространение детской порнографии. Об этом сообщает канал «Mash на Мойке».
Отмечается, что в ночь с 24 на 25 мая компания подростков отмечала окончание учебного года. В какой-то момент к ним присоединился 16-летний первокурсник питербургского колледжа, проживающий неподалёку. Молодой человек уединился с 14-летней девочкой, которая была сильно пьяна, и начал снимать с ней видео для своих друзей. Однако из личных чатов буквально за несколько дней «кружочки» распространились по всей Сети и дошли до родителей девочки, которые подали заявление в полицию.
Теперь парня будут проверять на предмет изнасилования. Также его привлекли по статье об изготовлении и распространении порнографии с участием несовершеннолетней.
Парень рос в благополучной семье, занимался парусным спортом и ни разу до этого не попадал в поле зрения правоохранительных органов.
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