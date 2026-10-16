В Петербурге подростки открыли стрельбу
Вечером 15 октября в полицию Фрунзенского района поступило сразу несколько сообщений о драке. Инцидент случился около 21:00 возле ТРК «Балканский» у дома 27 по Малой Балканской улице.
По словам очевидцев, в ходе конфликта прозвучали выстрелы. Предполагаемые участники стычки разбегались группами в сторону станции метро «Купчино» и магазина «Лента», сообщает телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Согласно предварительной информации порядка 15 молодых людей забежали в торговый комплекс, куда вскоре прибыла полиция. Некоторые из парней пытались смыть с лица последствия применения перцового баллончика с помощью молока. На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и следственная группа. По предварительным данным, одного из подростков задержали.
Очевидцы характеризуют участников драки как молодых людей с короткими стрижками в кожаных куртках. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
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