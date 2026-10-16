В Петербурге подростки открыли стрельбу

16 октября 2026, 01:18

Петербуржцы сообщили о драке со стрельбой в Купчино

Фото: iStock/nixki

Вечером 15 октября в полицию Фрунзенского района поступило сразу несколько сообщений о драке. Инцидент случился около 21:00 возле ТРК «Балканский» у дома 27 по Малой Балканской улице.