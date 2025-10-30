В Екатеринбурге нашли обезглавленное тело женщины
В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга обнаружили обезглавленное тело женщины. Предварительно, труп лежал в лесу около полугода.
Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах, голову, вероятно, отрезали. На место прибыли следственно-оперативная группа и кинологи.
Следственный комитет по Свердловской области начал проверку, официальных комментариев пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина убил бывшую жену, а затем покончил с собой. Перед трагедией между парой вспыхнул серьезный конфликт.
