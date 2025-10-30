Достижения.рф

В Ростове-на-Дону мужчина убил бывшую жену и свел счеты с жизнью

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Мужчина убил бывшую жену на рабочем месте, а затем покончил с собой в Ростове-на-Дону. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.



Местный житель, охваченный яростью, пришел на работу, где трудилась его экс-супруга. Между ними вспыхнул ожесточенный конфликт, который завершился трагически — женщину убили. После этого преступник свел счеты с жизнью.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Они тщательно изучают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, ​что 13-летний подросток застрелил сестру из ружья и пытался запутать следствие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0