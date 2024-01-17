В Санкт-Петербурге водитель Lada открыл стрельбу по прохожему

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44-летний пешеход резко перебежал дорогу перед автомобилем, что сильно возмутило пассажира Lada. Вместе с водителем они вышли из машины, после чего пассажир достал пистолет и начал стрелять по пешеходу. После этого Lada скрылась с места происшествия.
В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", его разыскивают. При этом, удалось установить, что машина принадлежит 71-летней женщине.
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