В Петербурге подросток нашел ключи в кустах и хотел вытащить сейф из квартиры предпринимателя

04 ноября 2026, 13:14

В Петербурге подросток хотел забрать сейф из квартиры предпринимателя

Фото: istockphoto/Dzurag

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 17-летнего студента колледжа, который по указанию мошенников проник в квартиру предпринимателя. Об этом 4 ноября сообщили в региональном управлении МВД.





Инцидент произошел 2 ноября около 23:17. В полицию позвонила жительница дома № 12 по Барочной улице. Она заметила посторонних.



Прибывшие на место сотрудники полиции задержали молодого человека, проникшего в двухуровневую квартиру в шестиэтажном доме, принадлежащую руководителю одной из компаний. По данным полиции, юноша намеревался добраться до содержимого сейфа. Позже владелец недвижимости обратился в правоохранительные органы и рассказал, как неизвестные получили доступ к его жилищу.





«Дочери (хозяина квартиры. — Прим. ред.) звонили неизвестные. Под предлогом проведения обыска они убедили девочку спрятать ключи от квартиры в кустах около дома», — говорится в сообщении ведомства.