Житель Коми хотел привезти внедорожник из Китая и отдал мошенникам больше двух миллионов рублей

19 октября 2026, 22:10

Житель Коми отдал мошенникам 2,84 млн рублей при попытке привезти машину из КНР

Фото: istockphoto/jetcityimage

В Печоре (Республика Коми) местный житель стал жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.