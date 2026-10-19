Житель Коми хотел привезти внедорожник из Китая и отдал мошенникам больше двух миллионов рублей
В Печоре (Республика Коми) местный житель стал жертвой мошенников при попытке приобрести автомобиль за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, мужчина обратился в фирму, занимающуюся подбором машин из Китая, и выбрал представительский внедорожник Lexus 2017 года выпуска с небольшим пробегом. После обсуждения условий сделки он внес предоплату.
Спустя две недели продавец связался с покупателем, отправил фотографии автомобиля и контейнера и заверил, что внедорожник уже прибыл в Новороссийск. Поверив злоумышленнику, житель Печоры перевел оставшуюся сумму. На следующий день продавец вновь вышел на связь и сообщил, что возникли вопросы при таможенном оформлении, для решения которых требуется дополнительно перевести 400 тыс. рублей. Получив отказ, он перестал выходить на связь. Общий ущерб превысил 2,84 млн рублей.
По указанному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.
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