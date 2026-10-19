Тело россиянина обнаружили в Армении у курорта Агверан
В окрестностях горноклиматического курорта Армении Агверан нашли тело молодого россиянина. Об этом сообщил онлайн‑ресурс shamshyan.com, который освещает криминальные происшествия.
Согласно данным издания, 18 октября сигнал о случившемся поступил в дежурную часть полиции города Чаренцаван. Старший лесничий организации «Армлес» заявил, что в агверанском лесу на дереве обнаружено тело мужчины. На место незамедлительно выехала оперативная группа Чаренцаванского отдела полиции.
В ходе проверки установлено, что в лесном массиве в районе горного курорта Арзакан‑Агверан (он расположен в 55 километрах от Еревана) найдено тело 22‑летнего гражданина России. Позже стало известно, что его зовут Богдан С.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, следователи назначили судебно‑медицинскую экспертизу. Иных деталей в публикации не приводится.
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