В Петербурге погрузчик насмерть задавил водителя после ДТП

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Водитель вилочного погрузчика скончался после того, как на него опрокинулась его же машина, которая перед этим столкнулась с «Газелью» на складе овощебазы в Санкт-Петербурге.
Как информирует пресс-служба регионального главка МВД РФ, ДТП произошло накануне днём на территории складского комплекса овощебазы в посёлке Петро-Славянка на Софийской улице.
Водитель погрузчика умер на месте происшествия, по факту ДТП проводится проверка.
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«Тридцатисемилетний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя вилочным погрузчиком «Кара», совершил столкновение с двигавшимся справа автомобилем «Газель 270710» под управлением 45-летнего соотечественника, после чего водитель погрузчика выпал на проезжую часть, где на него опрокинулся его же погрузчик», — говорится в сообщении ведомства.
Водитель погрузчика умер на месте происшествия, по факту ДТП проводится проверка.
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Анастасия Ларина