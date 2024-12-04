На Камчатке пациент взял в заложники работников скорой помощи

Видео: Телеграм-канал Ирины Волк
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что житель Камчатки взял в заложники фельдшера и медсестру скорой помощи, приехавших на вызов к нему в квартиру. Мужчина угрожал им предметом, который похож на пистолет. Он не выпускал медиков из квартиры примерно час.
Медицинские работники приехали на вызов к знакомому мужчины. Злоумышленник закрылся вместе с сотрудниками скорой помощи в одной из комнат.
Сотрудники правоохранительных органов совместно с росгвардейцами взломали дверь в квартиру, обезвредили агрессивного мужчину и освободили медицинских работников.
Оказалось, что 44-летний житель Камчатки ранее был судим. Его задержали и поместили в изолятор.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 50-летний адвокат обстрелял мужчину из-за дорожной ссоры. Потерпевший передал правоохранительным органам, что водитель Chevrolet Aveo угрожал ему оружием.
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«Женщины нашли возможность написать сообщение водителю машины скорой помощи, и тот вызвал полицию», — обратила внимание Ирина Волк.
Сотрудники правоохранительных органов совместно с росгвардейцами взломали дверь в квартиру, обезвредили агрессивного мужчину и освободили медицинских работников.
Оказалось, что 44-летний житель Камчатки ранее был судим. Его задержали и поместили в изолятор.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 50-летний адвокат обстрелял мужчину из-за дорожной ссоры. Потерпевший передал правоохранительным органам, что водитель Chevrolet Aveo угрожал ему оружием.
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Ольга Енгалычева