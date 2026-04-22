Достижения.рф

В Петербурге полицейский открыл огонь по водолазу после конфликта в кафе

Фото: iStock/ipopba

В Петербурге оперуполномоченный открыл огонь по мужчине после конфликта в заведении. Об этом информирует «78.ru».



Ночью в кафе «Шериф» недалеко от Выборга произошла ссора. Словесная перепалка между посетителями переместилась на улицу. Участники сели в автомобиль и отъехали в другое место.

После остановки один из мужчин вышел из машины, обошел её и выстрелил. Стрелком оказался оперуполномоченный 101 отдела полиции Выборгского района ЛО Евгений Пищалов. Все пули попали в ноги второго участника — водолаза. Пострадавший дошёл до автомобиля, но потерял сознание. Медики извлекли из его тела три резиновые пули. Четвёртую удалили через несколько дней в Санкт-Петербурге.

После госпитализации раненого доставили на допрос. На мужчину оказывали давление. Следователи побуждали его изменить показания и обсуждали закрытие дела. Рассматривался вариант компенсации в обмен на отказ от претензий. В итоге пострадавший подписал документы об отсутствии претензий. Это произошло в период его тяжёлого физического состояния. Евгений Пищалов отказался комментировать ситуацию и отрицает факт произошедшего.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0