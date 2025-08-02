В Казани мигрант напал на продавщицу
В одном из супермаркетов Казани мигрант избил женщину-продавца. Об этом стало известно из соцсетей.
Инцидент произошел в магазине на улице Абсалямова. Иностранец сначала угрожал женщине, после чего накинулся на нее.
Очевидцам пришлось разнимать их. Нападавшему удалось сбежать.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому провести процессуальную проверку по факту произошедшего.
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