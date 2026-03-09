В Петербурге попытались поджечь подстанцию «Охтинская», осужденный обжаловал приговор по делу
Осужденный за попытку поджога электроподстанции «Охтинская» в Санкт‑Петербурге Никита Никитин подал кассационную жалобу в Верховный суд России. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как отмечается, документ на уже вступивший в силу приговор поступил в ВС РФ в начале марта. Дату рассмотрения пока не назначили.
В августе 2025 года петербургский суд приговорил Никитина к восьми годам колонии строгого режима по делу о покушении на диверсию. По версии следствия, его задержали при попытке поджога подстанции по указанию неизвестных, которые обещали заплатить 2,5 тысячи долларов.
Сам осужденный заявлял, что не собирался совершать поджог и согласился на предложение кураторов, чтобы попытаться их обмануть.
