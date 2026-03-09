В Петербурге попытались поджечь подстанцию «Охтинская», осужденный обжаловал приговор по делу

09 марта 2026, 11:09

Осужденный за попытку диверсии в Петербурге обжаловал вердикт в ВС РФ

Фото: istockphoto/AMilkin

Осужденный за попытку поджога электроподстанции «Охтинская» в Санкт‑Петербурге Никита Никитин подал кассационную жалобу в Верховный суд России. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.