Водолазы продолжили поиски пропавших детей на Москве-реке в Звенигороде
Водолазы продолжили обследование Москве-реки в Звенигороде, где пропали трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб поисковой операции.
Спуски возобновились после ночного перерыва. За минувшие сутки водолазы обследовали 600 квадратных метров дна, но пока безрезультатно. С лодок с помощью эхолотов также изучают рельеф, через лунки опускают видеокамеры, пешие группы прочесывают берег.
Напомним, 7 марта трое детей — 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика — ушли гулять в микрорайоне Восточный и пропали. Последний раз их видели у Москвы-реки, где позже нашли следы и шапку ребенка. Всего в поисках задействованы 150 человек, беспилотники и вертолет. Подмосковный СК возбудил уголовное дело.
