Лавина сошла на трассу в Петропавловске-Камчатском
Утром 9 марта лавина сошла на автомобильную дорогу на улице Высотная в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Спасатели с лавинными щупами обследовали снежные завалы — людей и машин под ними не оказалось. Дорожная техника приступила к расчистке, движение на участке временно ограничили. В горной местности на территории Камчатского края сохранятся лавинная опасность. Особый режим продлится до 11 марта.
Тем временем, по данным телеграм-канала Amur Mash, на Петропавловск-Камчатский обрушились снег с дождем. Улицы затопило, автобусы приходится вытягивать внедорожникам с помощью тросов. Из-за непогоды также произошли частичные отключения электричества.
Без света остались дома на улицах Океанская, Рябиковская, Дачная, Автомобилистов и Павлова, а также несколько зданий в районе Сероглазка и городе Елизово.
Ранее сообщалось, что возле побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки также фиксировали несколько раз вчера вечером.
