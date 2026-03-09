Лавина сошла на трассу в Петропавловске-Камчатском

09 марта 2026, 09:54

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Утром 9 марта лавина сошла на автомобильную дорогу на улице Высотная в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.