22 ноября 2026, 23:58

Фото: iStock/z1b

Вечером 22 ноября в Калининском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.