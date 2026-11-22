В Петербурге после ДТП госпитализировали женщину и двух несовершеннолетних
Вечером 22 ноября в Калининском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Уточняется, что водитель авто Saab ехал по проспекту Луначарского и не справился с управлением. Снять детали инцидента смогла камера видеорегистратора. На записи видно, что машина врезалась в багажник Volkswagen, стоявший перед светофором, и тот практически подлетел в воздух от полученного удара.
В результате аварии травмы получили три человека, находившиеся в салоне «немца»: 70-летняя женщина и две несовершеннолетние. Самую младшую пассажирку госпитализировали в состоянии средней тяжести. Девочка постарше находится в коме, её состояние оценивают как тяжёлое.
По предварительным сведениям, водитель Saab был пьян. Полиция Калининского района проводит проверку по факту ДТП.
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