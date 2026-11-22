22 ноября 2026, 22:57

Актриса Дженнифер Лоуренс назвала лучшего и худшего партнёра по поцелуям в кино

Дженнифер Лоуренс и Крис Прэтт (Фото: кадр из фильма «Пассажиры»)

Дженнифер Лоуренс составила собственный рейтинг экранных поцелуев с известными актёрами и неожиданно поставила Криса Прэтта на последнее место. Об этом 36-летняя звезда рассказала во время участия в шоу Watch What Happens Live.