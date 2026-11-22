Крис Прэтт оказался худшим: Дженнифер Лоуренс оценила экранные поцелуи с коллегами
Дженнифер Лоуренс составила собственный рейтинг экранных поцелуев с известными актёрами и неожиданно поставила Криса Прэтта на последнее место. Об этом 36-летняя звезда рассказала во время участия в шоу Watch What Happens Live.
Ведущий Энди Коэн предложил актрисе расположить пятерых коллег от самого удачного партнёра по поцелуям до наименее удачного. Первую строчку Лоуренс отвела Джошу Хатчерсону. Следом за ним расположились Крис Хемсворт, Брэдли Купер и Тимоти Шаламе. Замкнул список Крис Прэтт.
С Прэттом актриса снималась в фантастической мелодраме «Пассажиры», вышедшей в 2016 году. В картине они сыграли двух пассажиров космического корабля, которые проснулись задолго до прибытия к месту назначения.
Экранные поцелуи с Хатчерсоном и Хемсвортом у Лоуренс были во время работы над франшизой «Голодные игры». С Брэдли Купером она целовалась в фильме «Мой парень — псих», а с Тимоти Шаламе — в комедии «Не смотрите наверх». Таким образом, актриса сравнила романтические сцены сразу из нескольких известных проектов.
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