«Лечу одна и рыдаю»: Лерчек улетела на лечение в Китай без возлюбленного
Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отправилась в Китай, где ей предстоит пройти лечение. Однако на этот раз блогерша вынуждена лететь одна — её возлюбленный Луис Сквиччиарини не смог сопровождать её в поездке.
Как стало известно из её соцсетей, Луису не разрешили выехать за пределы России. Поэтому мужчина останется в стране, пока Валерия будет проходить лечение за границей.
Ранее Лерчек рассказывала об ухудшении самочувствия перед вылетом. Блогерша жаловалась на сильные боли в костях и признавалась, что подписчики видят лишь хорошую сторону её состояния, хотя в действительности ей приходится непросто.
Несмотря на плохое самочувствие, Валерия всё же добралась до аэропорта и показала в социальных сетях кадры перед отправлением. Несмотря на то, что блогерша улетела без возлюбленного, она заявила, что будет ждать Луиса в Китае.
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