22 ноября 2026, 21:37

Возлюбленному Лерчек не разрешили покинуть РФ и полететь в Китай вместе с ней

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, отправилась в Китай, где ей предстоит пройти лечение. Однако на этот раз блогерша вынуждена лететь одна — её возлюбленный Луис Сквиччиарини не смог сопровождать её в поездке.