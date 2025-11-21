Вагоны с углем сошли с рельсов в Иркутской области
В Иркутской области произошёл сход вагонов и локомотива грузового поезда. Инцидент случился на станции Облепиха Восточно‑Сибирской железной дороги (ВСЖД), пишет ТАСС.
В результате аварии шесть вагонов с углем сошли рельсов, а движение поездов временно перекрыли. По предварительной информации, никто не пострадал. Экологическая угроза, по мнению специалистов, отсутствует.
На место происшествия направили восстановительные поезда. Из‑за аварии ожидаются задержки пассажирских составов.
Для выяснения причин случившегося создали специальную комиссия ВСЖД. Информацию о ЧП подтвердил Telegram‑канал Восточно‑Сибирской железной дороги, а также ГУ МЧС по Иркутской области.
