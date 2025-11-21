Вагоны с углем сошли с рельсов в Иркутской области

21 ноября 2025, 01:40

Фото: istockphoto / Satephoto

В Иркутской области произошёл сход вагонов и локомотива грузового поезда. Инцидент случился на станции Облепиха Восточно‑Сибирской железной дороги (ВСЖД), пишет ТАСС.