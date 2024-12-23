В Петербурге после столкновения автомобиль сбил шесть пешеходов

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В Санкт-Петербурге после столкновения автомобилей машина сбила шесть пешеходов. Об этом рассказали в региональной пресс-службе МВД.
«В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 6 человек, в том числе 13-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сообщает ведомство.
Как оказалось, 50-летняя женщина за рулем Opel не уступила дорогу встречному автомобилю Geely при повороте налево. В результате этого произошло столкновение, после чего Geely отбросило в людей, стоявших возле пешеходного перехода. Водитель Geely скрылся с места ДТП. Правоохранительные органы ведут поиски машины.
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Иван Мусатов