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В Петербурге после столкновения автомобиль сбил шесть пешеходов

Фото: iStock/Anton Novikov

Фото: iStock/Anton Novikov

В Санкт-Петербурге после столкновения автомобилей машина сбила шесть пешеходов. Об этом рассказали в региональной пресс-службе МВД.


«В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 6 человек, в том числе 13-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сообщает ведомство.

Как оказалось, 50-летняя женщина за рулем Opel не уступила дорогу встречному автомобилю Geely при повороте налево. В результате этого произошло столкновение, после чего Geely отбросило в людей, стоявших возле пешеходного перехода. Водитель Geely скрылся с места ДТП. Правоохранительные органы ведут поиски машины.

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#авария
#санкт-петербург
RT: причиной высадки пассажиров в Пулково стало сообщение о лжеминировании
23 декабря 2024, 01:00

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Причиной массовой высадки пассажиров из самолетов в петербургском аэропорту Пулково стало сообщение о лжеминировании. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.
«Более десяти рейсов задержали в петербургском Пулково. Проводилась проверка из-за сообщения о лжеминировании», — говорится в сообщении.

Как отметил источник издания, сейчас в аэропорту усилили меры безопасности для нормализации обстановки.

Ранее «Радио 1» сообщало о массовой высадке пассажиров из самолетов в аэропорту Пулково. В результате происшествия было задержано минимум 11 рейсов.

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#санкт-петербург
#аэропорт
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В аэропорту Петербурга пассажиров массово высаживают с самолетов
23 декабря 2024, 00:02

Фото: iStock/Sitikka

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге пассажиров массово высаживают с самолетов. Этим поделился telegram-канал «Mash на Мойке».
«В Пулково пассажиров массово высаживают из самолётов прямо сейчас — задержаны минимум 11 рейсов», — говорится в сообщении.

Подписчики канала рассказывают об огромных очередях из аэропорта. О причинах пока неизвестно. В издании указывают, что от сотни людей на борту потребовали выйти из самолетов перед самым взлетом без объяснения причины.

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#санкт-петербург
#аэропорт
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В массовом ДТП с пожарной машиной и автобусом в Москве пострадали 17 человек
22 декабря 2024, 23:51

Фото: iStock/conejota

В результате массового ДТП в Москве пострадало 17 человек. Об этом поделились «Известия» со ссылкой на источник.
«Число пострадавших в ДТП с автобусом и пожарной машиной на юго-востоке Москвы увеличилось до 17, в том числе пострадал ребенок», — говорится в сообщении.

В медицинские учреждения было госпитализировано 15 человек. Среди них есть ребенок и два сотрудника МЧС. Двое пострадавших получили амбулаторное лечение.

Массовое ДТП на Новочеркасском бульваре в Москве случилось 22 декабря вечером. Как оказалось, на перекрестке улиц Маршала Голованова и Новочеркасского бульвара водитель пожарной машины проехал на красный свет и врезался в автобус и еще три автомобиля, которые ждали зеленый сигнал светофора.

Место аварии оцеплено. Рядом с автобусом лежат несколько крупных деревьев, снесенных при столкновении.

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#мчс
#автомобиль
#аварии
#машины
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Петербурженке суд назначил домашний арест по делу о поджоге автомобиля МВД
22 декабря 2024, 22:43

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Суд назначил домашний арест петербурженке, подозреваемой в поджоге служебного полицейского автомобиля. Как сообщили в объединенной судебной пресс-службе Северной столицы, фигурантка несовершеннолетняя, под домашним арестом она проведет ближайшие пару месяцев.
«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав домашний арест по 20.02.2025», — гласит сообщение пресс-службы.
По ее информации, девушка подожгла служебную машину, думая, что делает это «по поручению специальных служб РФ». Ее задержали на следующий день, обвинение не предъявляли, добавили в пресс-службе судов.

Перед этим сообщалось, что попыталась сделать учительница во Владимирской области.

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Поезда Люблинско-Дмитровской линии московского метро курсируют в штатном режиме
22 декабря 2024, 20:54

Фото: istockphoto/hank5

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена введено в график, проинформировали в пресс-службе столичного дептранса.
«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) в графике», — гласит сообщение.
Ранее стало известно, что интервалы увеличились на южном участке ветки из-за человека на путях.

Перед этим сообщалось, что члены экипажа с пассажиром самолета Ан-2, пропавшего на Камчатке, поделились подробностями выживания в горах. Они рассказали, что растягивали еду на ближайшие двое суток, а спали в специально выкопанной яме под самолетным крылом.

В настоящий момент следователи разбираются в причинах произошедшего, возбуждено уголовное дело.

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#москва
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#поезда
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Члены экипажа пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 раскрыли детали выживания
22 декабря 2024, 20:20

Фото: istockphoto/Vladimir Volovodov

Два члена экипажа и пассажир пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 выжили за счет небольших запасов пищи, которые получилось растянуть на пару суток. Об этом пишут журналисты «Известий».
Уточняется, что люди старались не покидать самолет из-за погодных условий, а для сна выкопали яму под крылом воздушного судна.

О пропаже самолета сообщили в четверг, 19 декабря. Уточнялось, что на борту коммерческий груз на 800 килограммов. В тот же день Следком начал доследственную проверку. К предполагаемому месту совершения аварийной посадки выдвинулись спасатели.

Позже для людей организовали вертолет, отправив их из района горы Тундровой в населенный пункт Мильково. Открыто уголовное дело по статье о нарушении правил использования воздушного транспорта.

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#мир
#россия
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#новости
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Школьная учительница пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области
SHOT: Учительница пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области
22 декабря 2024, 18:21

Фото: iStock/Botina Inna

Школьная учительница английского пыталась спалить отдел полиции во Владимирской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что женщина подошла к зданию отдела МВД по Петушинскому району и бросила коктейль Молотова, её задержали на месте. Злоумышленница призналась, что её обманули украинские телефонные мошенники.




По ее словам, сначала они выманили у неё 1,5 млн рублей для перевода «на безопасные счета», а затем предложили всё вернуть, если она совершит поджог. Правоохранители самостоятельно потушили возгорание. Никто не пострадал.

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Россиян предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом
В Сбере объяснили, как мошенники убеждают людей поджигать банки
22 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/Diy13

Накануне новогодних праздников в России на 30% участились случаи нападений с поджогами, которые спровоцированы действиями телефонных мошенников. Об этом информирует пресс-служба Сбера.
Мошенники связываются с потенциальными жертвами, у которых ранее уже были похищены деньги, и обещают вернуть их, если те будут выполнять противоправные действия. При этом преступники убеждают граждан, что таким способом они помогут задержать самих мошенников.

Зачастую злоумышленники требуют вести видеозапись процесса преступления. В пресс-службе Сбера напомнили, что действия исполнителя могут быть расценены по ст. 205 УК РФ «Террористический акт», что влечет за собой наказание сроком до 15 лет тюремного заключения.

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#автомобиль
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Экс-гендиректора ЗАО «Главзарубежстрой» арестовали по делу о мошенничестве
22 декабря 2024, 17:28

Фото: iStock/undefined undefined

Столичный суд отправил в СИЗО экс-гендиректора обанкротившегося ЗАО «Главзарубежстрой» Вадима Ледовского и еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Утверждается, что оба фигуранта были задержаны и допрошены. В настоящее время они находятся под стражей. Иные подробности дела на данный момент не раскрываются.

Заказчиками объектов «Главзарубежстрой» до банкротства компании были МИД России, ФГУП «Госзагрансобственность» Управления делами президента РФ, Министерство культуры и другие ведомства.

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