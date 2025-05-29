В Ставрополе при взрыве гранаты во дворе дома погибли два человека

29 мая 2025, 01:21

Фото: iStock/Motortion

В Ставрополе при взрыве гранаты во дворе дома на улице Чехова погибли два человека. Об этом сообщает Shot.







«В результате взрыва гранаты в Ставрополе погибли два человека», — передает telegram-канал.