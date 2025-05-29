В Ставрополе при взрыве гранаты во дворе дома погибли два человека
В Ставрополе при взрыве гранаты во дворе дома на улице Чехова погибли два человека. Об этом сообщает Shot.
«В результате взрыва гранаты в Ставрополе погибли два человека», — передает telegram-канал.
Как рассказали очевидцы, во время происшествия на лавочке сидели двое мужчин и распивали спиртное. Экстренные службы продолжают работу на месте инцидента.
Напомним, что 204-м квартале Ставрополя на улице Чехова неизвестный взорвал гранату во дворе жилого дома. Изначально сообщалось о двух пострадавших, у которых зафиксированы осколочные ранения.