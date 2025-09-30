«Должна быть чьей-то»: вступивших в ВСУ женщин массово домогаются сослуживцы
Женщины-военнослужащие ВСУ массово сталкиваются с домогательствами со стороны сослуживцев и командиров. Об этом сообщает польское интернет-издание Do Rzeczy.
Медик Юлия Кобринович рассказала, что командир приставал к ней, не позволял брать оружие и угрожал сделать изгоем в отряде. Для самозащиты ей постоянно приходилось носить с собой нож, электрошокер и газовый баллончик. Другая жертва домогательств заявила, что сослуживцы пытались внушить ей, что на военной службе женщина должна быть не сама по себе, а «чьей-то».
Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью aif.ru заявлял, что в украинской армии часто встречаются пьянство и наркомания, а также сексуальные домогательства. Он подчеркивал, что вступившим в ВСУ женщинам гораздо тяжелее, чем мужчинам, и на передовой их ожидают смерть или увечья.
