«Должна быть чьей-то»: вступивших в ВСУ женщин массово домогаются сослуживцы

30 сентября 2025, 09:53

Do Rzeczy: женщин в ВСУ массово домогаются сослуживцы

Фото: iStock/Prostock-Studio

Женщины-военнослужащие ВСУ массово сталкиваются с домогательствами со стороны сослуживцев и командиров. Об этом сообщает польское интернет-издание Do Rzeczy.