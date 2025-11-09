Достижения.рф

В Петербурге произошло смертельное ДТП с тремя автомобилями

Фото: iStock/Chalabala

В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».



Авария с автомобилями Chevrolet, Honda и Kia случилась на Малоохотинской набережной. В результате аварии один человек погиб, ещё двое получили тяжёлые травмы. Их экстренно госпитализировали.

На кадрах с места происшествия видно, что одна иномарка перевернулась, у другой машины полностью смят кузов. На дороге валяются обломки автомобилей и стекло.

На месте работают врачи и сотрудники ГАИ. По факту ДТП начата проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Анастасия Чинкова

