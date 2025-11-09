В Люберцах курьер на питбайке сбил мальчика на пешеходном переходе
В Люберцах курьер на питбайке сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Авария произошла в поселке Октябрьский на проспекте 60 лет Победы. На появившихся в Сети кадрах видно, как мотоцикл врезается в мальчика на «зебре». Более того, после столкновения водитель не тормозит, а наоборот набирает скорость и продолжает движение.
После ДТП другие пешеходы бросились ребенку на помощь. Отмечается, что его с травмой ноги увезла скорая помощь. Иные подробности пока неизвестны.
