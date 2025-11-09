Погибший в ДТП с Lamborghini криптобизнесмен Долгих накопил сотни штрафов за нарушение ПДД
Криптобизнесмен Алексей Долгих, разбившийся минувшей ночью на своём Lamborghini Urus на севере Москвы, накопил сотни штрафов за нарушения ПДД. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что только в 2025 году автомобиль зафиксировали 119 раз за различные нарушения. Чаще всего владелец превышал скорость, а как минимум шесть раз его ловили за езду без пристёгнутого ремня безопасности.
Всего с августа 2024 года Долгих успел накопить около 400 штрафов.
Mash также опубликовал видео, снятое одним из подписчиков за несколько минут до трагедии. На кадрах видно, как Lamborghini Urus несётся по трассе, предположительно с серьёзным превышением скорости, перестраиваясь между полосами и «шашкуя» в потоке машин.
Напомним, что прошлой ночью на Международном шоссе в Москве Lamborghini Долгих врезался в отбойник при съезде на Ленинградское шоссе, после чего автомобиль перевернулся и загорелся. В аварии погибли сам Долгих и один из пассажиров, ещё двоих госпитализировали с тяжёлыми травмами.
