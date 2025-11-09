Погибший в ДТП с Lamborghini криптобизнесмен Долгих накопил сотни штрафов за нарушение ПДД

09 ноября 2025, 10:18

Mash: погибший в ДТП криптобизнесмен Долгих набрал 400 штрафов с августа 2024-го

Фото: Telegram @moscowproc

Криптобизнесмен Алексей Долгих, разбившийся минувшей ночью на своём Lamborghini Urus на севере Москвы, накопил сотни штрафов за нарушения ПДД. Об этом пишет Telegram-канал Mash.