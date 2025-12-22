«Схема Долиной» и еще четыре высказывания войдут в словарь неологизмов из-за дела о квартире певицы
Неологизмы «схема Долиной», «бабушкин вариант» и еще три выражения, которые появились в связи с историей продажи квартиры певицы, войдут в словарь новых слов 2025 года. Об этом РИА Новости сообщил доктор филологических наук, руководитель группы «Словарей новых слов» ИЛИ РАН Валерий Ефремов.
Согласно хронологии, приведенной филологом, отправной точкой для «цепочки» связанных между собой выражений стало словосочетание «схема Долиной». Его зафиксировали летом 2024 года.
«Дальше «эффект Долиной» — это декабрь 2024 года. Потом «бабушкина схема» — это лето 2025 года, «казус Долиной» — осень 2025 года. И «бабушкин вариант» (применительно к мошеннической схеме с недвижимостью) — это декабрь 2025 года», — перечислил эксперт.
По его словам, подобное языковое явление, когда резонансная история в СМИ порождает серию устойчивых выражений, уже наблюдалось ранее — например, в случае со «свитером извинений» после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой.
Напомним, что 16 декабря Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу Долиной, которая под влиянием мошенников продала квартиру в Ксеньинском переулке в Москве Полине Лурье за 112 миллионов рублей. В итоге право собственности осталось за покупательницей.
Ранее стало известно, что организаторы отменили концерт Долиной в Туле, запланированный на 4 января. Самая вероятная причина — низкий спрос на билеты.