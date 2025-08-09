В Петербурге пьяная дочь зарезала мать-пенсионерку
В Петербурге дочь зарезала пожилую мать после совместных посиделок с алкоголем. Об этом пишет местный портал 78.ru.
Накануне ночью женщины вместе выпивали. Около трёх часов между ними разгорелся скандал, в ходе которого 56-летняя петербурженка схватилась нож и нанесла 76-летней матери многочисленные удары. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте.
Прибывшие на место трагедии правоохранители задержали убийцу и изъяли с места преступления несколько ножей.
Отмечается, что задержанная ранее была судима за кражи и наркотики.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
