В РГГУ студентка с кувалдой напала на однокурсницу из-за парня

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В столичном РГГУ студентка с кувалдой напала на однокурсницу в туалете из-за того, что девушки не смогли поделить одного парня, с которым встречались одновременно. Об этом пишет Shot.
Уже на следующий день обиженная девушка пронесла в университет полуторакилограммовую кувалду. В перерыве между парами она зашла за бывшей подругой в туалет, где и ударила соперницу по голове. Однако пострадавшей удалось сбежать. Из туалета она выбежала вся в крови. На место была вызвана скорая помощь. Рана оказалась неглубокой. Пострадавшая обратилась в полицию по факту нападения.
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