В Петербурге пьяный отец зарезал 18-летнюю дочь

Фото: iStock/tiero
В Санкт-Петербурге накануне вечером, 8 сентября, пьяный отец зарезал свою 18-летнюю дочь, а после выбежал с ножом и криками на лестничную клетку, запугав соседей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Девушка умерла от многочисленных ножевых ранений, отмечается в материале.
По данным издания, все произошло в квартире на Поликарповой алле, когда 40-летний мужчина сильно перебрал с крепкими напитками, а после набросился с ножом на свою дочь — студентку второго курса местного Политехнического колледжа городского хозяйства. В полицию, как говорится в сообщении, вызвали перепуганные неадекватным поведением соседи.
Сообщается, что мужчину задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения и увезли на скорой. Оказалось, что ранее его уже судили за разбой и угон автомобиля.
Читайте также:
В Подмосковье полицейские сожгли более 700 кг конопли
Мужчина в Москве залез на балкон к экс-возлюбленной и выбил ей зубы, его взяли
Рыбаки в Ленобласти обнаружили в озере мужчину с гирей в рюкзаке
Данил Пономарев