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В Подмосковье полицейские сожгли более 700 кг конопли

09 сентября 2024, 09:15
Фото: iStock/jessicahyde

Фото: iStock/jessicahyde

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Свыше 700 килограммов дикорастущей конопли нашли и уничтожили полицейские в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Очаг дикорастущей конопли был обнаружен рядом с деревней Строкино Раменского округа, он занимал площадь около двух гектаров. Всего там росло более 3 тысяч кустов общим весом свыше 700 килограммов. Их скосили и сожгли, а поле перепахали», — говорится в сообщении.
Конопля была обнаружена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак», направленного на выявление и ликвидацию нелегальных посевов наркосодержащих растений.



Ранее сообщалось, что бывшего замгубернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина приговорили к пяти годам колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей и поддельные дипломы о высшем образовании.

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#раменский городской округ
#конопля
#полиция
#мвд московской области
Осужденный за хищение земель Минобороны Бородин может выйти по УДО в 2025 году
09 сентября 2024, 09:26

Фото: iStock/Thomasaf

Бывший военный Сергей Бородин, которого накануне, 8 сентября, приговорили к 3,5 годам колонии за хищение земель Минобороны России, может выйти по УДО уже в апреле 2025 года. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. В таком случае осужденный пробудет в колонии всего лишь полгода.
«Бородин должен будет пробыть в колонии полгода, после чего сможет воспользоваться УДО, а именно — в апреле 2025 года», — пояснил источник.
Ранее сообщалось, что военный суд приговорил к 3,5 годам колонии бывшего военнослужащего Сергея Бородина — одного из 10 фигурантов дела о хищении земель Минобороны РФ общей стоимостью более 940 млн рублей. Отмечалось, что Бородин полностью признал свою вину и выплатил причиненный ущерб, а его дело выделили в отдельное производство.

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Бывшему замгубернатора Томской области дали 5 лет за организацию растраты 79 млн
09 сентября 2024, 08:59

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшему заместителю губернатора Томской области по инвестполитике Юрию Гурдину дали 5 лет колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей и поддельные дипломы о высшем образовании, приговор вынес Советский районный суд Томска. Об этом сообщает областная прокуратура. Вместе с лишением свободы чиновнику назначили штраф в 400 тысяч рублей, указали в ведомстве.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления», — говорится в сообщении надзорного органа.
Суд установил, что бывший вице-губернатор разработал преступную схему, по которой растрачивал государственные деньги в пользу коммерческой организации. Отмечается, что деньги выделялись из областного бюджета на разработку и обоснование концепции проекта «Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области».

В прокуратуре пояснили, что соучастником Гурдина был директор фонда, который по его указанию заплатил подрядчику завышенную стоимость, из-за чего бюджет Томской области не досчитался более 79 миллионов рублей.
Вместе с тем, добавили в ведомстве, экс-замгубернатора при трудоустройстве на должность замгубернатора представил два поддельных диплома о высшем образовании.

Суд также взыскал с бывшего чиновника в счет возмещения ущерба 79 миллионов рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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#суд
#приговор
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#деньги
#права
#бюджет
#развитие
#счёт
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Вылетевшей из Москвы самолет внепланово приземлился в европейском городе
Самолет Москва – Стамбул внепланово сел в Варшаве
09 сентября 2024, 06:22

Фото: iStock/frentusha

Самолет турецкого авиаперевозчика, следовавший из Москвы в Стамбул, совершил незапланированную посадку в Варшаве. Об инциденте сообщил «Интерфакс».
По данным Flightradar24, самолет Airbus A320 вылетел из столичного аэропорта Внуково с пятичасовым опозданием и приземлился в европейском городе спустя два с половиной часа.

Причина незапланированной посадки не раскрывается. Тем временем самолет Airbus A321 той же авиакомпании готовится к внеплановому вылету из стамбульского аэропорта Сабиха Гекчен в Варшаву.

Ранее на турецком самолете возникла турбулентность, в результате которой пострадали шесть человек, в том числе четыре пассажира и два члена экипажа. Инцидент произошел на пассажирском самолете, следовавшем из Стамбула, Турция, в Тайбэй, Тайвань.

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#самолет
#авиакомпания
#внуково
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Алаудинов заявил о скором крахе ВСУ в Курской области
09 сентября 2024, 03:18

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области скоро иссякнут из-за ежедневных больших потерь техники и личного состава. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецподразделения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Подразделения, которые сегодня стоят на суджанском направлении, уничтожили две ББМ (боевые бронированные машины), один пикап, один микроавтобус – это все с противником, одну установку самоходную артиллерийскую, одну пушку», – подчеркнул он.

По словам Алаудинова, «противник несет очень большие потери». Генерал-майор также выразил мнение, что у ВСУ «скоро выдохнутся».

Ранее Апти Алаудинов заявил, что, атакуя Курскую область, украинская армия надеялась замедлить продвижение российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Командир спецназа «Ахмат» добавил, что Украина намерена захватить контроль над Курской атомной электростанцией, чтобы запугать Россию.

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#украина
#курская область
#донбасс
#сво
#вс рф
#россия
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Украинский мобилизованный рассказал о предательстве со стороны ВСУ
09 сентября 2024, 03:11

Фото: iStock/Sinenkiy

58-летний Вячеслав Аржаков, мобилизованный Вооруженными силами Украины (ВСУ), был брошен своими товарищами под Сергеевкой в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности предательства он рассказал в беседе с РИА Новости.
«Забрали меня, сказали, на один день заберем тебя, что-то посмотреть, поохранять. Отвезли, бросили меня и все… Возле Сергеевки», – рассказал Аржаков.

Отмечается, что сначала было шесть солдат, но четверо из них убежали. На месте остался один боец с рацией и еще один солдат. Он тоже скрылся в неизвестном направлении.

По словам Аржакова, он остался один и решил сдаться в плен.

18 мая на Украине вступил в силу усиленный закон о мобилизации, согласно которому солдаты за границей больше не могут пользоваться консульскими услугами.

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#всу
#военные
#мобилизация
#россия
#украина
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В российском регионе ликвидировали резервуары с топливом
09 сентября 2024, 00:50

Фото: istockphoto/kodda

Пожар на топливном складе в Волоконовском районе Белгородской области, возникший в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Бикетов.
«Хочу сказать большое спасибо пожарным командам, сотрудникам силовых структур и территориальной обороны, работникам "РусАгро" и всем, кто принимал участие в тушении пожара, за слаженную и оперативную работу», – говорится в публикации Бикетова.

Инцидент произошел вечером 8 августа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар начался в топливном резервуаре в результате атаки беспилотника. Губернатор области не уточнил, на какой площади загорелся резервуар.

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#вячеслав гладков
#губернатор
#белгородская область
#топливо
#пожар
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Мэрия Сочи опровергла данные об обнаруженной на пляже мине
08 сентября 2024, 21:36

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

Данные об обнаружении мины на черноморском побережье в Сочи не подтвердились, сообщили в мэрии города.
«На территории Сочи такого факта не выявлено. Локация визуально не соответствует виду на сочинском побережье», — сказано в публикации сочинской администрации в Telegram-канале.

На записи, которая распространилась по сети, видно, как человек выкатывает подводный снаряд на побережье. Как сообщали некоторые Telegram-каналы, это якобы происходило в Сочи.

В частности, Telegram-канал «Военный обозреватель» отмечал, что попавший на запись снаряд — одна из украинских дрейфующих в Черноморье мин.

Ранее стало известно, что в Воронежской области локализовано возгорание.

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#россия
#сочи
#мина
#фейки
#новости
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Под Воронежем локализовали пожар с детонацией — Лебедев
08 сентября 2024, 21:02

Фото: istockphoto/Distortion Media

Пожар, возникший после падения беспилотника в Воронежской области, локализован. Как отметил глава региона Александр Гусев, угроза перехода пламени на населенные пункты отсутствует.
«…Движение по автодороге Воронеж — Луганск открыто для транзитного транспорта. Восстановлено ранее нарушенное электроснабжение одного села, ещё в одном работы на электросетях продолжаются», — уточнил чиновник в Telegram-канале.
Гусев напомнил, что категорически не допускается приближение к очагам возгорания. На месте происшествия работают только экстренные службы. Жители, которые выехали из Острогожского района, остались у близких, а также в пунктах временного размещения, добавил губернатор.

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#россия
#воронежская область
#пожар
#новости
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Мужчина в Москве залез на балкон к экс-возлюбленной и выбил ей зубы, его взяли
08 сентября 2024, 20:46

Фото: istockphoto/blinow61

Пожелавший вернуть девушку россиянин залез к ней на балкон и выбил ей зубы в Москве, пишет Telegram-канал Baza. Мужчина сейчас под подпиской о невыезде. Пострадавшая потеряла несколько зубов, у нее зафиксированы лицевые гематомы с черепно-мозговой травмой.
Жительница Москвы отдыхала с подружкой, а когда они приехали домой к последней, то на балконе жертву ждал бывший молодой человек. Таким образом он решил убедить ее наладить отношения.

Когда потерпевшая отказала, то лишилась двух телефонов и была избита.

Ранее сообщалось, что москвич ударил школьника по голове бутылкой, когда подумал, что тот пристает к его девушке.

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#москва
#новости
#криминал
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