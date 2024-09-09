В Подмосковье полицейские сожгли более 700 кг конопли

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Свыше 700 килограммов дикорастущей конопли нашли и уничтожили полицейские в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Очаг дикорастущей конопли был обнаружен рядом с деревней Строкино Раменского округа, он занимал площадь около двух гектаров. Всего там росло более 3 тысяч кустов общим весом свыше 700 килограммов. Их скосили и сожгли, а поле перепахали», — говорится в сообщении.Конопля была обнаружена в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак», направленного на выявление и ликвидацию нелегальных посевов наркосодержащих растений.
Ранее сообщалось, что бывшего замгубернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина приговорили к пяти годам колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей и поддельные дипломы о высшем образовании.
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