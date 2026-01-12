На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1
Вечером 12 января в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,1. Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки в 18:21 по местному времени. Об этом пишет РИА Новости.
Эпицентр находился в 77 километрах от города, а очаг залегал на глубине 47,7 километра. Специалисты из Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщили о событии и его характеристиках.
Сейчас информация о пострадавших или разрушениях отсутствует. Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за новостями.
Ранее стало известно, что в Москве продолжается сильный снегопад. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни город может получить еще до 16 сантиметров снега.
Читайте также: