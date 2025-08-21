Под Тверью арестовали подозреваемого в мошенничестве с деньгами для бойцов СВО
В Тверской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России выявили и пресекли схему хищений денежных средств, предназначенных для оказания гуманитарной помощи бойцам СВО. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что преступную деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ по Тверской области. Речь идёт о сумме в размере более 1,7 миллиона рублей.
В результате расследования 40-летний подозреваемый был заключён под стражу решением суда в Твери.
Региональная прокуратура уточнила, что уголовное дело возбуждено статье о мошенничестве в особо крупном размере. Расследование по данному делу продолжается.
