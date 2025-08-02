Пропавшая на Камчатке в день землетрясения делегация холдинга «Афанасий» оказалась жива и невредима

02 августа 2025, 05:15

Baza: Пропавшие на Камчатке после землетрясения представители «Афанасия» невредимы

Фото: iStock/SteveCollender

Глава тверского холдинга «Афанасий» Максим Ларин, руководитель продуктового направления компании ООО «Макларин» Вадим Дешёвкин и его сын Денис, пропавшие на Камчатке после землетрясения, найдены живыми и невредимыми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на предстателей транспортной прокуратуры.





Уточняется, что группа находится в бухте Русской. Отсутствие мобильной связи помешало им связаться с родственниками. Представители прокуратуры уточнили, что сразу после землетрясения мужчины обратились в пограничную службу с просьбой передать, что с ними всё в порядке. Они планируют продолжить отдых ещё несколько дней.



Напомним, пропавшие мужчины изначально прибыли на Камчатку в рабочую командировку. В день мощных подземных толчков магнитудой 8,7 они отправились на рыбалку, после чего перестали выходить на связь. Ранее их точное местоположение было неизвестно.





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«Связи до сих пор нет, и точное местоположение определить не представляется возможным. Мы знаем только даты обратных билетов. На связь не вышли после, поэтому родственники Дешёвкиных написали заявление в полицию», — говорили Telegram-каналу SHOT представители «Афанасий».