В библиотеке зарезали человека
В туалете библиотеки в центре Вашингтона обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы столичной полиции Джеффри Кэррол.
По его словам, тело нашли в середине пятницы, личность погибшего пока не установили. Рядом с ним обнаружили кухонный нож, пишет РИА Новости.
Правоохранители выясняют мотив убийства и разыскивают подозреваемого. Библиотека расположена в западной части центрального района города, рядом с крупным университетом и примерно в полутора километрах от Белого дома.
Ранее супруги из российского поселка зарезали женщину из-за долга за коммуналку. Тело погибшей обнаружили спустя четыре дня грибники.
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