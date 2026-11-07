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В библиотеке зарезали человека

В центре Вашингтона в США зарезали человека в библиотеке
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В туалете библиотеки в центре Вашингтона обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы столичной полиции Джеффри Кэррол.



По его словам, тело нашли в середине пятницы, личность погибшего пока не установили. Рядом с ним обнаружили кухонный нож, пишет РИА Новости.

Правоохранители выясняют мотив убийства и разыскивают подозреваемого. Библиотека расположена в западной части центрального района города, рядом с крупным университетом и примерно в полутора километрах от Белого дома.

Ранее супруги из российского поселка зарезали женщину из-за долга за коммуналку. Тело погибшей обнаружили спустя четыре дня грибники.

Никита Кротов

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