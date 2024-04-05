Жителю Мурино прилетел в окно топор на верёвке от соседа сверху

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В Ленинградской области сосед ударил топором по окну студента из-за якобы громкой музыки. Об этом сообщает 78.ru.
Мужчина жаловался, что 24-летний студент устраивает шумные вечеринки. Однако, по словам дяди юноши, это неправда. Однажды сосед начал сильно стучать в дверь к студенту, когда тот не открыл, то мужчина спустил на веревке с балкона своей квартиры топор и стал бить им по окну. В настоящее время полиция разбирается в ситуации.
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