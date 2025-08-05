В Петербурге родители отказались от обвинений к мигрантке, убившей их ребенка

05 августа 2025, 15:36

Фото: iStock/Zolnierek

В Санкт-Петербурге родители за 170 тысяч рублей отказались от обвинений к нелегальной мигрантке, которая случайно убила их ребенка. Об этом сообщает telegram-канал «ЛЮДИ!».