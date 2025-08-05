В Петербурге родители отказались от обвинений к мигрантке, убившей их ребенка
В Санкт-Петербурге родители за 170 тысяч рублей отказались от обвинений к нелегальной мигрантке, которая случайно убила их ребенка. Об этом сообщает telegram-канал «ЛЮДИ!».
Девушка по имени Севинж была няней полуторагодовалого малыша, которую наняла молодая пара. Трагедия случилась в конце прошлого года из-за того, что во время купания мигрантка случайно уронила ребенка, который ударился головой о кафель.
От полученных травм мальчик скончался. Несмотря на это, Севинж отпустили прямо из зала суда, хотя казалось, что тюрьма неизбежна. Выяснилось, родители согласились отказаться от обвинений в сторону девушки за 170 тысяч рублей, которые выплатила им мигрантка.
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